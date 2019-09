Exclusief voor abonnees Kort 14 september 2019

Spanje en Argentinië spelen zondag de finale van de het WK basketbal. In een thriller, die pas na twee verlengingen werd beslist, loodste Marc Gasol (33ptn) Spanje voorbij Australië (95-88). Frankrijk, dat in de kwartfinale Amerika uitschakelde, botste in de halve finale op de 39-jarige Luis Scola (28ptn, 13rbs), die Argentinië naar een 80-66-zege leidde. Amerika speelt voor de zevende plaats tegen Polen. (BDD)