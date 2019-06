Exclusief voor abonnees Kort 18 juni 2019

00u00 0

Het oefenprogramma is licht gewijzigd.

De match tegen PEC Zwolle (12/7) valt weg. In de plaats speelt Gent op 13/7 tegen STVV (17u, in Heist-op-den-Berg).

Voorts: Aris Saloniki (6/7, 16u, in Oostakker), AZ Alkmaar (17/7, 20.30u, galamatch) en Stade Reims (20/7, 17u, in Le Touquet).

De fandag vindt plaats op 14 juli. (NP)