In het tweede deel van de race stemde Sebastian Vettel zijn strategie af op de Mercedessen, om die zo goed mogelijk af te blokken. En gooide daarmee zelf een mogelijke podiumplaats te grabbel. Nederig en collegiaal van de Duitser, om zich zo in te zetten voor zijn teamgenoot. "Ik was toch niet snel genoeg om tegen Charles te racen voor de zege. Ik heb dan maar het teamspel meegespeeld."