Ceylin del Carmen Alvarado (Alpecin-Fenix) verstevigde haar leiderspositie in de Ladies Trophy na winst in Baal, voor haar landgenotes Brand, Worst en Kastelijn. Ellen Van Loy werd achtste, wereldkampioene Sanne Cant pas negende

