Exclusief voor abonnees Kort 22 juli 2019

00u00 0

Roman Yaremchuk kreeg twee dagen vrijaf om in Oekraïne zijn vrouw bij te staan bij de geboorte van hun eerste zoontje. Timothy De Rijck liep vrijdag een blessure aan de buitenkant van de rechtervoet op tijdens de training. Het is niet duidelijk of de verdediger fit raakt tegen donderdag. (LUVM)