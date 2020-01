Exclusief voor abonnees Kort 25 januari 2020

Oliver Jarvis start met zijn Mazda op de pole voor de 24 Uur van Daytona. Hij was sneller dan Juan Pablo Montoya in een Acura. In GT waren de beste posities voor Porsche. Nick Tandy zette er de pole voor de 911 RSR-19 n°912 van Laurens Vanthoor (13de algemeen). Broer Dries Vanthoor start als 26ste algemeen in de Audi R8 LMS GT3 van het Belgische WRT. (JCA)