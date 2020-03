Exclusief voor abonnees Kort 21 maart 2020

AL TIENTALLEN BOETES VOOR SCHENDEN MAATREGELEN. Overal in het land stuurt de politie extra mensen de baan op. In de zone Brussel Noord schreven agenten 22 GAS-boetes uit voor mensen die het samenscholingsverbod negeerden, drie cafés die toch open waren kregen een pv. In de zone Brussel Hoofdstad/Elsene gaat het om 104 vaststellingen - "zowel GAS-boetes als pv's die we aan het parket overmaken", klinkt het. De Gentse politie schreef al 24 pv's uit en gaf 31 waarschuwingen.

