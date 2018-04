Kort 30 april 2018

00u00 0

Stijn Vreven is volgend seizoen niet langer trainer van NAC Breda. Dat verklaarde hij zelf na de zege tegen Heerenveen (3-0), voldoende voor het behoud. Vreven werd 1,5 jaar geleden aangesteld. "Toen ik kwam, kreeg ik anderhalf jaar de tijd om de promotie te realiseren. We hebben dat sneller gedaan en zijn er nu ook in gebleven. De club kan nu de volgende stap nemen." Hij wil terug naar België

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN