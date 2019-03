Exclusief voor abonnees Kort 29 maart 2019

00u00 0

Matthijs Keersebilck keert terug naar Anderlecht als lid van de raad van bestuur. Keersebilck was van 2016 tot december 2018 Head of Sales, Marketing en Communication en werd getipt als mogelijke opvolger van CEO Jo Van Biesbroek. Nu neemt Coucke Keersebilck opnieuw op in de raad van bestuur om het commerciële luik van de club verder uit te bouwen. (MJR)