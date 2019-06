Exclusief voor abonnees Kort 24 juni 2019

ANDERLECHT

Ex-speler Camille Delvigne overleed zaterdag, hij werd 64. Delvigne, ontdekt bij Eghezée, speelde als 19-jarige drie wedstrijden in het eerste elftal van paars-wit als linksachter. De belangrijkste daarvan was de met 2-1 gewonnen bekerfinale tegen Standard in 1973. (LUVM)