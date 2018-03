Kort 10 maart 2018

De Duitser Simon Geschke (Sunweb) heeft zijn sleutelbeen gebroken in de derde etappe van de Tirreno-Adriatico. Geschke, die ook drie jaar geleden al zijn sleutelbeen brak, wordt over een week in Freiburg in eigen land geopereerd. Volgens zijn ploegdokter zou Geschke vier à vijf weken buiten strijd zijn

