25 september 2019

Weinig of geen spelers die zondag in Genk in de basis stonden aan de aftrap in Izegem vanavond. Coach Kåre Ingebrigtsen roteert ten volle in het streekduel tegen Mandel United. "Ook die jongens werken elke dag keihard en verdienen hun wedstrijd", meent de Noor over onder anderen Ndenbe, Boonen, Guri of Rajsel. KVO mist Bataille en Canesin wegens schorsing - beiden kregen in de halve finale tegen Gent een tweede gele kaart. Palaversa, Hjulsager en Neto zijn nog steeds out, terwijl ook Marquet geblesseerd is. (TTV)