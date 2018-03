Kort 16 maart 2018

De Italiaan Valentino Rossi (39) is ook in 2019 en 2020 nog te bewonderen in de MotoGP. De negenvoudig wereldkampioen heeft zijn contract bij het fabrieksteam van Yamaha met twee jaar verlengd. Hij tekende bij vlak voor aanvang van het nieuwe kampioenschap.