03 augustus 2019

Wouters sukkelt met een licht probleem en blijft uit voorzorg aan de kant. Hij moet snel weer kunnen aansluiten. Het is nog niet duidelijk of Bongonda en Ndongala volgende week de draad weer kunnen oppikken. Mazzu lijkt nog niet van zin om Hagi een basisplek te geven. De Roemeen maakte dinsdag nochtans de 90 minuten vol in een oefenmatch tegen Al-Raed. "Hij wordt conditioneel steeds beter, maar dat gaat mogelijk nog wat meer tijd vragen dan ik aanvankelijk dacht. Hij zoekt nog naar de juiste sensaties", aldus Mazzu. (SJH)

