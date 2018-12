Kort 08 december 2018

De Engelse kwaliteitskrant The Guardian zet Tessa Wullaert (25) op een 94ste plek in een lijst met 's werelds 100 beste voetbalsters. "Ik ben vereerd, maar weet zeker dat ik nog beter kan", vertelt de Red Flame. De Deense Pernille Harder (26) pronkt op nummer één. Er was ook goed nieuws voor de Red Flames. Met de 21ste plek halen ze hun beste notering ooit op de FIFA-ranking. (GVS)