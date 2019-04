Exclusief voor abonnees Kort 13 april 2019

Voor de derde keer in vier jaar tijd staat Emma Meesseman in de finale van de Final Four van de Euroleague met titelverdediger Ekaterinburg. Gisteren was de Russische club duidelijk een maatje te sterk voor Sopron: 81-59. In de finale zondag treedt Ekaterinburg aan tegen het Russische Kursk. (VH)