Alejandro Valverde (39) mag met de eindzege in La Route d'Occitanie op zak naar de Tour. De Spanjaard verloor zaterdag het sprintduel met Ivan Sosa om de dagzege, maar zijn eindklassement kwam niet meer in gevaar. Arnaud Démare won de slotrit in een massasprint