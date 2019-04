Exclusief voor abonnees Kort 06 april 2019

00u00 0

eupen

Ocansey is onzeker. Wat met Bushiri van wie de optie niet werd gelicht? Weer op de bank of deze keer wel in basis na de afgang tegen Westerlo? (AR)

Lees je graag alle artikels op HLN? Krijg nu 1 maand onbeperkt en gratis toegang tot alle artikels. Ik wil toegang 1ste maand gratis Stop of pauzeer wanneer je wil ✓ Onbeperkt toegang tot alle artikels

✓ Iedere week gratis tickets en straffe kortingen