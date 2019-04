Exclusief voor abonnees Kort 06 april 2019

charleroi

Gholizadeh hervatte donderdag de groepstraining, maar moest gisteren al opnieuw afhaken met pijn in de lies en de buikspieren. Hij is out voor Eupen. De kans bestaat dat Morioka en Osimhen zondagavond wel opnieuw inzetbaar zullen zijn. Mazzu wacht tot vandaag om zijn wedstrijdkern samen te stellen. (AR)

