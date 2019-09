Exclusief voor abonnees Kort 25 september 2019

00u00 0

De elleboogstoot die Igor Plastun zondag in Waregem incasseerde van Larin, heeft grote gevolgen. De neusbreuk is dermate gecompliceerd dat er morgen overgegaan wordt tot een operatie. De Oekraïner was sterk aan het seizoen begonnen, maar staat nu enkele weken aan de kant. (RN)