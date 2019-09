Exclusief voor abonnees Kort 02 september 2019

00u00 0

In Silverstone is de opener van het FIA WEC een onderonsje voor Toyota geworden met winst van de #7 van Mike Conway, Kamui Kobayashi en José María López, nipt voor Sébastien Buemi, Kazuki Nakajima en Brendon Hartley. In LMP2 won nieuwkomer Cool Racing en in GTE Porsche