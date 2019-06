Exclusief voor abonnees Kort 24 juni 2019

00u00 0

DR Congo is niet te best begonnen aan de Africa Cup, het verloor met 0-2 tegen Oeganda. Luyindama, Mbemba, Mpoku en Bolasie startten allemaal in de basis. Bolingi kwam Mpoku iets voor het uur vervangen. Krepin Diatta scoorde één van de twee Senegalese doelpunten tegen het Tanzania van Ally Samatta. Nigeria won zijn eerste groepswedstrijd tegen Burundi met 1-0 en in diezelfde groep speelden Guinea en Madagascar 2-2 gelijk. (KDZ)