Exclusief voor abonnees Kort 12 juli 2019

00u00 0

Joakim Maehle kwam gisteren niet in actie tegen Maccabi Tel Aviv, de Deen ondervindt wat hinder aan de heup en werd uit voorzorg aan de kant gehouden. Zweedse aanwinst Benjamin Nygren vertoeft een paar dagen in Zweden. Hij is pas 18 geworden en legt zijn rijexamen af. (KDZ)