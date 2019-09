Exclusief voor abonnees Kort 25 september 2019

Kagelmacher viel in de laatste minuut van de training uit bij KVK met een spierverrekking. Vanderhaeghe had al beslist om naast de Uruguayaan toch Mujakic, die tegen Mechelen de mist in ging, te laten staan. Hij plaatst er nu de vergeten Kovacevic bij. Vanderhaeghe schuift behoorlijk binnen zijn brede kern. Ook Azouni start voor het eerst, nog wel op de rechtsachter waarvoor hij eerder de neus opstak, Lille-huurling Jakubech debuteert onder de lat en Ezekiel wordt van onder het stof gehaald. (ESK)

