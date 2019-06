Exclusief voor abonnees Kort 24 juni 2019

00u00 0

Dani Alves vertrekt bij Paris Saint-Germain. Dat heeft de 36-jarige rechtsback laten weten na de zege van Brazilië op Peru (5-0) in de Copa América. Alves speelde de afgelopen twee seizoenen bij PSG en was er een concurrent van Thomas Meunier. Alves scoorde de vierde goal voor Brazilië, de Goddelijke kanaries hebben zich geplaatst voor de kwartfinales. Ook Venezuela is na een 1-3 zege tegen Bolivië zeker van een plaatsje bij de laatste acht.

Dit artikel is exclusief

voor abonnees. Word ook abonnee en lees onbeperkt alle artikels. Meer dan 200.000 mensen gingen je voor. ✓ Slechts €6,95 €4,95 per 4 weken Geniet 1 jaar van deze voordelige prijs

✓ Lees 4 weken gratis En krijg onbeperkt toegang tot alle artikels

✓ Stop wanneer je wil Ook tijdens jouw proefperiode Lees 4 weken gratis