Elise Mertens (WTA 18) haalde het in haar eerste poulewedstrijd op de B-Masters in Zhuhai met 6-2, 3-6, 6-1 van Maria Sakkari (WTA 22). De Limburgse speelt nu tegen dubbelpartner Aryna Sabalenka (WTA 14) voor een plaats in de halve finale van deze WTA Elite Trophy

