Exclusief voor abonnees Kort 06 april 2019

00u00 0

Bolat hervatte gisteren deels de training. Het is nog niet zeker of hij de partij van zondag haalt. Afwachten ook of Yatabaré de selectie al haalt. Hij hervatte deze week de groepstrainingen na een scheurtje in de kuit. (SJH)

