Kort 15 februari 2018

36 migranten zijn bevrijd dankzij een Brits-Belgische actie. Een 22-jarige Albanees werd dinsdag gearresteerd in Brugge en dat leidde tot het oprollen van een drugs- en mensensmokkelnetwerk in het Engelse Milton Keynes. "Hij probeerde zes landgenoten, van wie drie minderjarigen, naar Groot-Brittannië te krijgen", vertelt procureur Frank Demeester. Bij de 24 invallen in Engeland, onder meer bij goedkope carwashes, werden 36 mensen gered en 26 verdachten gearresteerd. "De migranten werden zwaar uitgebuit en moesten tegen zeer lage lonen werken in bedrijven die gelinkt worden aan de bende. Wat hier gebeurde, is eigenlijk de moderne vorm van slavernij", aldus de procureur. (KSN)