Kort 30 april 2018

00u00 0

Joachim Bottieau (IJF 61) kende zaterdag in zijn eerste kamp in de categorie tot 90 kg geen problemen met de Cyprioot Georgios Kroussaniotakis (IJF 256), maar in de Georgiër Ushangi Margiani (IJF 14) moest de winnaar van EK-brons in 2012 en 2013 vervolgens wel zijn meerdere erkennen