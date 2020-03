Exclusief voor abonnees Kort 31 maart 2020

00u00 0

Er blijven meldingen komen van 'CORONASPUWERS'. In Mortsel is zondagavond een 19-jarige opgepakt omdat hij tijdens een politietussenkomst zou hebben gespuwd in de richting van de agenten. De onderzoeksrechter heeft de jongeman aangehouden voor 'bedreiging met aanslag met schijnbaar gevaarlijke stoffen en weerspannigheid'. In Nijvel is gisterochtend dan weer een verpleegster bespuwd en lastiggevallen op straat. Een 30-jarige man, duidelijk onder invloed van alcohol, werd opgepakt. In de combi bleef hij in zijn handen spugen en schreeuwen dat hij besmet was met Covid-19.

Dit artikel is exclusief

voor abonnees. Word ook abonnee en lees onbeperkt alle artikels. Meer dan 200.000 mensen gingen je voor. ✓ Krijg onbeperkt toegang Lees alle artikels op HLN.be en in de app

✓ Lees 4 weken gratis Nadien slechts €6,95 per 4 weken

✓ Stop wanneer je wil Ook tijdens jouw proefperiode Lees 4 weken gratis