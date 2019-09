Exclusief voor abonnees Kort 25 september 2019

Bernd Hollerbach weet wellicht niet dat Moeskroen de voorbije jaren twee keer bekerde op Dessel. Beide keren viel dat ook mee, vorig jaar 0-3, twee jaar eerder evenwel pas na een strafschoppensessie. De Duitser roteert in ieder geval vrolijk, want met zijn kern kan hij meer dan twee elftallen neerzetten. Vasic staat weer onder de lat en jonge jongens als Buatu, Ciranni, Sadiku, Dione en vooral spits Stipe Perica zullen wellicht een kans krijgen te gast bij het team uit 1ste amateur. 'Wellicht', want Hollerbach laat nooit in zijn kaarten kijken, zelfs een selectie van 18 is een wekelijks staatsgeheim. (ESK)