PSG maakt zich sterk dat met Thiago Silva, Verratti en Herrera drie sterkhouders tijdig fit raken voor de terugwedstrijd tegen Club Brugge. Het drietal bleef vrijdagavond licht geblesseerd of ziek (Silva) aan de kant tegen Dijon, maar hervat vandaag of morgen de groepstraining. Meunier, Kehrer en Neymar blijven out tot na de interlandbreak. (TTV)