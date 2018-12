KORTRIJK 07 december 2018

00u00 0

Hoxha is voor lange tijd out met een kruisbandletsel, opgelopen in de beloftenmatch tegen Anderlecht. Kanu (verrekking achterin de dij) is niet inzetbaar. Mboyo is wel weer fit. (ESK)

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Door deze account aan te maken, ga ik akkoord met de gebruiksvoorwaarden , en erken de privacyverklaring , en het cookiebeleid , gelezen te hebben. Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN