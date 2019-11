Exclusief voor abonnees KORTRIJK 12 november 2019

00u00 0

Doelman Bruzzese liep een barst in het borstbeen op. Het is nog niet duidelijk of hij wedstrijden zal missen. (ESK)

Dit artikel is exclusief

voor abonnees. Word ook abonnee en steun Rode Neuzen Dag. Jouw eerste betaling gaat integraal naar Rode Neuzen Dag ✓ Steun Rode Neuzen Dag en word abonnee voor 27/11

✓ Slechts €6,95 per 4 weken

✓ Stop wanneer je wil Abonneer je nu