Kortrijkse klimaatmars tijdens vakantie flopt 07 maart 2019

Regen, een strakke wind én vakantie. Drie factoren die de betogers massaal weghielden van de derde klimaatmars in Kortrijk. Nog geen 100 moedige jongeren trotseerden toch de barre weersomstandigheden. Even zag het er zelfs naar uit dat de stuwende kracht achter de marsen, Amber Roelstraete, ook haar kat zou sturen, maar met tien minuutjes vertraging kwam de 16-jarige Zwevegemse dan toch op het toneel tevoorschijn. Zij reageerde ondanks de magere opkomst positief. "Ik wist niet goed waaraan ik me mocht verwachten. Maar het doet me toch plezier dat er hier vandaag, in de vakantie, heel wat mensen aanwezig zijn. Die geven echt om het klimaat en zij tonen aan dat er ook in de vakantie betoogd kan worden." De eerste klimaatmars in Kortrijk, op 10 januari, mobiliseerde zo'n 500 mensen, de tweede begin februari haalde zelfs dubbel zoveel deelnemers. (MPM)

