Kortrijk wil in 2022 in nieuw stadion spelen 05 januari 2019

KV Kortrijk heeft een duidelijke planning voor de bouw van een nieuw stadion: het wil dit jaar rond zijn met de participanten, volgend jaar beginnen te bouwen en in 2022 spelen in het nieuwe stadion. Dat zei voorzitter Allijns gisteravond tijdens de nieuwjaarsreceptie van zijn club. "Over zes maanden moet een werkgroep aan de slag. Daarna kan het snel gaan, want er zijn geen hindernissen in verband met de bouw op deze locatie." Het stadion komt op het industrieterrein Evolis langs de E17 en wordt een multifunctioneel project met 15.000 zitplaatsen. (ESK)