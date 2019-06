Exclusief voor abonnees Kortrijk wacht weer op Ezekiel 27 juni 2019

Vorig seizoen deed Imoh Ezekiel er door visumproblemen twee maanden over om vanuit Nigeria in Kortrijk te geraken, nu is hij alweer zonder bekende reden enkele dagen te laat op de afspraak. FC Persepolis wil de Iraanse verdediger Naderi nog een jaar langer huren. Ook het Kroatische Osijek toont interesse. Julien De Sart (ernstige infectie) mocht gisteren het ziekenhuis verlaten en hoopt maandag te hervatten. Stojanovic is enkele dagen afwezig wegens privéredenen. (ESK)