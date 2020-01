Exclusief voor abonnees Kortrijk met Derijck en Moffi 23 januari 2020

00u00 0

Na de slappe prestatie op STVV wijzigt Vanderhaeghe zijn team voor de helft. Nieuwkomer Moffi start voorin voor het eerst, Selemani komt erbij, De Sart is terug uit schorsing, Lepoint vervangt de zieke Azouni en in het centrum van de defensie staat meteen Timothy Derijck, maandag overgekomen van AA Gent. "Alleen via de beker kunnen we ons seizoen nog wat kleur geven", beseft de coach, die in zijn eigen lange spelerscarrière zelf nooit een finale haalde. (ESK)