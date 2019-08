Exclusief voor abonnees Kortrijk haalt Selemani, Union naar rechtbank? 20 augustus 2019

Aanvaller Faiz Selemani (25) tekende een contract voor drie seizoenen bij KV Kortrijk. Maar die transfer gebeurde niet volgens de regels, zegt Union, de club waarvoor Selemani voetbalde. Op haar website meldt de club uit 1B dat er rechtstreekse contacten waren met het bestuur en de trainer van KV Kortrijk en Selemani. "We zullen het hier niet bij laten. Zonder in te gaan op de kern van de zaak is het verontrustend dat een club, geleid door een bestuurslid van zowel de voetbalbond als de Pro League (Joseph Allijns, red.), zich vergrijpt aan zulke praktijken." (ESK/NVK)