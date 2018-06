Kortrijk, Essevee en Antwerp polsen Deschacht 22 juni 2018

37 is hij inmiddels, maar Olivier Deschacht is gewild als een jong talent. Nadat Anderlecht besloot om het aflopende contract van het clubicoon niet te verlengen, hebben meerdere teams naar de verdediger geïnformeerd. Zo hebben onder meer Zulte Waregem, Kortrijk en Antwerp gebeld. Het gaat om vrijblijvende interesse, ook al omdat Deschacht nog niet voor zichzelf uitgemaakt heeft of hij voetballer wil blijven. De komende weken wil hij verkennende gesprekken voeren, pas nadien neemt hij een beslissing. Gisteren bracht Deschacht een bezoek aan de Bosuil, maar de volgende dagen gaat hij ook bij andere clubs langs. (PJC/SJH/RN)

