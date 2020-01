Exclusief voor abonnees Kortrijk doet bod op Kandouss (Union) 13 januari 2020

Hoewel de relaties niet zo best zijn tussen Union en Kortrijk sinds de affaire-Selemani, blijken de West-Vlamingen nu ook interesse te hebben in centrale verdediger Ismaël Kandouss (22). De Marokkaan is geboren in Rijsel en speelde eerder voor Duinkerke.