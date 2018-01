Korting bij IKEA? Gewoon plassen op advertentie 00u00 0

Met een simpele straal urine maakten Zweedse vrouwen in december kans op een fikse korting bij meubelgigant IKEA. Dat klinkt wat vies, maar het was een strategie van reclamebureau Åkestam Holst. Wie door het populaire Zweedse vrouwenblad 'Amelia' bladerde en daar de reclame voor het Sundvik-babybedje tegenkwam, trof meteen ook een urinetest aan op de pagina, gebaseerd op de zwangerschapstesten die je bij de apotheek vindt. Wees die uit dat de vrouw zwanger was, verscheen een lagere prijs voor het wiegje. "Op deze advertentie plassen, kan je leven veranderen", stond boven de reclame te lezen, die tot 3 januari liep. Plannen om de actie ook in ons land te doen, zijn er niet. (CMA)