Kortgeding tegen staat over terugkeer uit Syrië uitgesteld 31 oktober 2019

Pas tegen eind deze maand wordt er een uitspraak verwacht in het kortgeding dat twee advocaten aanspanden tegen de Belgische staat om één gewonde Syriëstrijder, drie IS-weduwen en tien kinderen vanuit Syrië naar ons land of een veilige plek te halen. Gisteren werd de zitting ingeleid, maar de Belgische staat vroeg meer tijd om zich te verdedigen. "We hadden natuurlijk liefst meteen het prangende dossier willen behandelen, maar begrijpen dat de tegenpartij tijd nodig heeft", zegt advocaat Abderrahim Lahlali. Het dossier wordt op 20 november behandeld. Een uitspraak zou dan binnen de week kunnen vallen. "De IS-weduwen en hun kinderen leven in erbarmelijke omstandigheden en worden aan hun lot overgelaten. De Europese IS-weduwen zijn daar geen B- maar C-burgers", zegt Lahlali. Volgens hem krijgen de vrouwen en kinderen enkel eten en medicijnen als de veel grotere groep van 65.000 Arabischtalige vrouwen en kinderen zijn bediend. Als de rechter de Belgische staat veroordeelt, vragen de advocaten een dwangsom van 7.500 euro per dag per persoon. (BJM)

