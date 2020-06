Exclusief voor abonnees Kort ziekteverzuim neemt af dankzij telewerk 13 juni 2020

00u00 0

In de maand mei is het korte ziekteverzuim - minder dan een maand - gehalveerd tegenover april: van 2,29% naar 1,27%. Het ligt ook de helft lager dan in mei vorig jaar. De cijfers dalen zowel bij bedienden als bij arbeiders. Dat blijkt uit cijfers van hr-dienstenverlener SD Worx, die zich baseert op bijna 1 miljoen werknemers in de privésector.

Word ook abonnee en kies hier je formule op maat Mobiel Onbeperkt toegang tot alle artikels op HLN.be en in de app. Stop wanneer je wil. Digitaal Elke dag de digitale versie van de krant en toegang tot alle artikels. Stop wanneer je wil. Weekend + Digitaal Elke zaterdag de papieren weekendkrant in jouw bus en elke dag volledige digitale toegang. Stop wanneer je wil. Compleet Elke dag de papieren krant in jouw bus en volledige digitale toegang. Stop wanneer je wil. De digitale versie van de krant

De papieren weekendkrant

Alle dagen de papieren krant Eerste 4 weken GRATIS Nadien slechts €6,95 per 4 weken € 0,00 Eerste maand GRATIS Nadien €12 per maand € 0,00 Eerste maand Nadien €16 per maand € 10,00 Eerste maand Nadien €21 per maand € 15,00 Lees 4 weken gratisLees 1 maand gratisStart met lezenStart met lezen