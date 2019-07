Exclusief voor abonnees Kort nieuws 19 juli 2019

00u00 0

Brussel voert statiegeld in

"De Brusselse regering zal een systeem van statiegeld voor blikjes en plastic flessen invoeren", zo staat op pagina 105 van het regeerakkoord. Sinds begin april loopt er in het Brussels Gewest al een proefproject waarbij blikjes kunnen ingeruild worden voor aankoopbonnen in bepaalde Good Food-winkels. Onder het bewind van de nieuwe Brusselse regering van PS, Ecolo, Défi, Groen, Open Vld en one.brussels - sp.a zal het statiegeld op plastic en blik nu ook permanent ingevoerd worden in de toekomst. Milieuorganisatie Recycling Netwerk is erg tevreden met deze doorbraak. "Nu is het aan de drankenproducenten en supermarkten om de uitgestoken hand aan te nemen", aldus nog de milieuorganisatie, die hoopt dat het bedrijfsleven zal volgen.

