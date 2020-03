Exclusief voor abonnees Kort nieuws Coronavirus 19 maart 2020

De NEDERLANDSE MINISTER van Medische Zorg Bruno Bruins is tijdens het debat in de Tweede Kamer over de coronacrisis onwel geworden door oververmoeidheid. Het was een flauwte, liet de minister op Twitter weten.

