Kort economisch nieuws 23 april 2020

00u00 0

Benzineprijs zakt tot recordlaagte

De prijs voor benzine, diesel en huisbrandolie is opnieuw fors gezakt. De maximumprijs voor benzine 95 (E10) daalde 5,8 cent tot 1,1570 euro per liter, het laagste niveau sinds de biocomponent enkele jaren geleden werd toegevoegd. Voor diesel aan de pomp moet nog maximaal 1,2290 euro per liter worden betaald, 5,9 cent minder dan gisteren. Het gaat om de laagste prijs sinds oktober 2016.

