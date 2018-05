Korpschef gedeeltelijk doof na vuistslag 15 mei 2018

Korpschef Yves Asselman van de politiezone Rhode & Schelde is 60% van zijn gehoor aan zijn rechterkant kwijt na een rake vuistslag tijdens 'Bruisend Balegem', een muziekevenement van twee jaar geleden. De politie liet er voor het optreden van Stan Van Samang de feestzone afsluiten om overbevolking te voorkomen. Enkele heethoofden kropen echter over de dranghekken. Toen Asselman probeerde te bemiddelen, werd hij langs achteren aangevallen door een man. Wat later kreeg de korpschef zelfs een dranghek op zich. Bij het incident brak Asselman ook zijn staartbeen. De man heeft blijvend last van tinnitus en moet een hoorapparaat dragen. Zijn belagers riskeren zes maanden cel en 600 euro boete. De korpschef hoopt vooral dat zijn kosten betaald zullen worden. Uitspraak op 11 juni. (JEW)

