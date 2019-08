Exclusief voor abonnees Korpschef beloont feestgangers die auto bewust lieten staan met een lift 31 augustus 2019

00u00 0

Twee jongeren uit het Oost-Vlaamse Kastel die de bloemetjes hadden buitengezet, zijn door de politie beloond met een lift naar huis omdat ze hun wagen bewust hadden laten staan. Tijdens de traditionele reuzenommegang in Dendermonde had de bestuurder enkele pintjes gedronken met zijn kameraad. De twee waren met de auto naar Dendermonde afgezakt, maar omdat ze twijfelden of de chauffeur nog in staat was om te rijden, zijn ze dan maar naar huis beginnen te wandelen. Toen ze onderweg een lift probeerden te versieren, merkte de korpschef van Dendermonde hen op in Grembergen. "Rond half twee waren ze aan het wandelen richting Kastel. Ze zeiden dat ze niet meer wisten of ze nog mochten rijden. Deze jongens hebben hun verantwoordelijkheid genomen, en daarom heb ik hen beloond met een lift naar huis", zegt korpschef Patrick Feys.

Dit artikel is exclusief

voor abonnees. Word ook abonnee en lees onbeperkt alle artikels. Meer dan 200.000 mensen gingen je voor. ✓ Slechts €6,95 €4,95 per 4 weken Geniet 1 jaar van deze voordelige prijs

✓ Lees 4 weken gratis En krijg onbeperkt toegang tot alle artikels

✓ Stop wanneer je wil Ook tijdens jouw proefperiode Lees 4 weken gratis