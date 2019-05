Exclusief voor abonnees Kopstukkendebat geschrapt: "Alles is gezegd" 28 mei 2019

Het kopstukkendebat dat gisteravond op Eén zou plaatsvinden, is van de planning geschrapt. "Alles wat gezegd moet worden, is intussen gezegd", menen de partijvoorzitters. De VRT communiceerde zelf over de wijziging in het zendschema. "De zeven Vlaamse partijvoorzitters hebben samen met VRT NWS beslist om het voorziene kopstukkendebat niet te laten doorgaan. Ze debatteerden zondagavond uitgebreid aan het einde van een bewogen verkiezingsdag in het Vlaams Parlement en deelden er bij Phara de Aguirre uitvoerig hun standpunten. Maandagochtend waren ze opnieuw op post in De ochtend van Radio 1. Nog een debat zou daar niet veel meer aan toevoegen." In de plaats startte Eén de avond met het heruitzenden van het eerste seizoen van de romantische fictiereeks 'Zie mij graag'.

